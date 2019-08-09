Один из сбитых после выезда машины на тротуар на Ленинском – в тяжелом состоянии. Пешеходы ждали «зеленый»

В ДТП в Красносельском районе Петербурга пострадали две женщины и мужчина. Все они стояли на тротуаре в ожидании «зеленого», когда в них влетел автомобиль.

Авария произошла около 10:40 9 августа на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 82-летний водитель автомобиля KIA Rio не пропустил автомобиль Hyundai Solaris под управлением 61-летнего мужчины и столкнулся с ним.

От удара «Солярис» вынесло на тротуар, и он сбил троих пешеходов, которые стояли там в ожидании зеленого сигнала светофора.

В результате все трое пострадали: 66-летняя женщина получила легкие травмы, 59-летняя женщина – средние, а мужчина лет 30 на вид – тяжелые. Ранее очевидцы сообщали, что он «остался под задним колесом» машины.