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Общество
09.08.2019 12:02
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Англия готовится к самому крупному делу о разводе в стране. Бывшая жена Потанина надеется получить более шести миллиардов долларов

Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина после неудачной попытки судиться в России подала иск более чем на 6 миллиардов долларов в столице Великобритании. 

«Самое крупное за всю историю дело о разводе было передано в Высокий суд [Лондона] после того, как жена российского олигарха подала иск с требованием трети его состояния в 15 миллиардов фунтов стерлингов», – сообщает 9 августа издание The Telegraph.

Газета указывает, что в Великобритании у 58-летней Натальи Потаниной, которая несколько лет прожила в королевстве, больше шансов на успех, так как «британские суды по бракоразводным процессам давно прославились своими щедрыми выплатами женщинам». 

Сам Потанин якобы нанял для своей защиты известного британского адвоката Фиону Шеклтон, за спиной которой разводы Пола Маккартни и королевских особ. Шеклтон получила прозвище «стальная магнолия» и считается «одним из самых грозных адвокатов по бракоразводным процессам».

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Предыдущий самый дорогой бракоразводный процесс в Великобритании был зафиксирован в прошлом году. Тогда в Лондоне судились номер 67 российского Forbes инвестор Фархад Ахмедов и его супруга. Интересы экс-жены представляла Фиона Шеклтон, добившаяся для своей клиентки 453 млн фунтов.  

Напомним, что Владимир Потанин — управляющий компании «Интеррос» и генеральный директор ГМК «Норильский никель». Его состояние деловое издание Forbes оценивает в 18,1 млрд долларов, что позволяет ему занять 6-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Потанины поженились в 1983 году, а в 2013-м бизнесмен подал на развод. Московский суд расторг брак в феврале 2014 года. Экс-супруга требовала через суд 50% от долей в «Норникеле» и «Интерросе», но в России добиться ей ничего не удалось. Она пыталась заявить претензии на Кипре, но в суде Лимассола отказались рассматривать дело.

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