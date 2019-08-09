СМИ: «Зенит» продал Джорджевича в «Локомотив»

Футбольный клуб «Зенит» договорился о продаже своего нападающего Луки Джорджевича. Как пишет в пятницу, 9 августа, «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист перейдет в «Локомотив».

По данным издания, стороны согласовали условия трансфера. «Зенит» получит от «железнодорожников» за Джорджевича 2,5 млн евро. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Джорджевич стал 14-м игроком «Зенита», который сменил команду этим летом.

Ранее петербургский клуб покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»).

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдории» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале». В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.