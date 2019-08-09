Алексей Рахманов вновь избран президентом Объединенной судостроительной корпорации

Справка:

Рахманов Алексей Львович родился 18 июля 1964 года в Нижнем Новгороде. В 1986 году окончил Нижегородский политехнический институт, в 1990 году Нижегородский лингвистический университет. В 2003 году учился в США, где стал выпускником Школы бизнеса Университета Чикаго.

В 1989-1992 годах работал на Сормовском заводе «Лазурь» в Нижнем Новгороде. В 1992-1994 годах был сотрудником Департамента международных связей администрации Нижегородской области при губернаторе Борисе Немцове.

В 1994-1996 годах работал в Российском центре приватизации в Москве. В 1996 — 2002 в британской аудиторско-консалтинговой компании «Эрнст Энд Янг», в том числе два года в её офисе в Лондоне. В 2002-2008 годах был директором по стратегии и развитию бизнеса ОАО «Северсталь-авто» (сейчас группа «Соллерс»). В 2008-2012 годах занимал должность директора Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России. С 2012 года — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. 5 июня 2014 года назначен президентом ОСК.