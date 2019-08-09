Алексей Рахманов вновь избран президентом Объединенной судостроительной корпорации
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов продолжит исполнять свои обязанности. Принято решение о продлении с ним контракта на пять лет.
«В соответствии с распоряжением Росимущества Алексей Рахманов избран единоличным исполнительным органом (президентом) АО "ОСК"», – сообщили 9 августа «Фонтанке» в пресс-службе корпорации.
В начале лета Рахманов анонсировал, что переедет в Петербург вместе с другими сотрудниками корпорации. Смена дислокации может произойти уже в 2020 году. Ранее он рассказывал в интервью «Фонтанке» о своих планах по развитию корпорации.
Справка:
Рахманов Алексей Львович родился 18 июля 1964 года в Нижнем Новгороде. В 1986 году окончил Нижегородский политехнический институт, в 1990 году Нижегородский лингвистический университет. В 2003 году учился в США, где стал выпускником Школы бизнеса Университета Чикаго.
В 1989-1992 годах работал на Сормовском заводе «Лазурь» в Нижнем Новгороде. В 1992-1994 годах был сотрудником Департамента международных связей администрации Нижегородской области при губернаторе Борисе Немцове.
В 1994-1996 годах работал в Российском центре приватизации в Москве. В 1996 — 2002 в британской аудиторско-консалтинговой компании «Эрнст Энд Янг», в том числе два года в её офисе в Лондоне. В 2002-2008 годах был директором по стратегии и развитию бизнеса ОАО «Северсталь-авто» (сейчас группа «Соллерс»). В 2008-2012 годах занимал должность директора Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России. С 2012 года — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. 5 июня 2014 года назначен президентом ОСК.