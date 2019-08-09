Петербуржцев разбудила стрельба в парадной. С пистолетом и ломом задержали любителя митингов и бобслея

Утро в парадной Кировского района Петербурга началось со стрельбы. Путника встретили на лестничной площадке с пистолетом и ломом.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне в полицию обратился 30-летний петербуржец. Он рассказал, что около пяти утра зашёл в парадную третьего дома на улице Зенитчиков и столкнулся с незнакомцем. Тот его поприветствовал парой выстрелов, в другой руке неприятель держал лом, но применять его не стал.

Полиция задержала предполагаемого агрессора. У обитателя квартиры из этой парадной изъяли травматический пистолет, 8 патронов, металлическую монтировку. В социальных сетях задержанный демонстрирует фотографии с митингов и одобрительно комментирует протест. На Youtube горожанин ведёт канал, посвящённый бобслею, с аудиторией в 22 тысячи подписчиков.