СМИ: трое пострадавших при взрыве в Архангельской области находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на свои источники 9 августа пишет ТАСС.

«Трое в тяжелом состоянии, но жизни всех пострадавших военнослужащих и гражданских специалистов ничего не угрожает», – заявил источник агентства в экстренных службах Архангельской области.

Напомним, при пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области 8 августа, по данным Минобороны, погибли как минимум двое человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в оборонном ведомстве, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. СМИ сообщали о 15 пострадавших из-за ЧП. В Северодвинске был повышен радиационный фон, однако власти заверили, что он быстро пришел в норму. Тем не менее местные жители начали скупать в аптеках йод. Администрация морских портов западной Арктики объявила запретной зоной район Двинского залива, на берегу которого стоит полигон «Нёнокса». Ограничение на плавание гражданских судов и кораблей вступает в действие 9 августа и продлится до 10 сентября. Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что акваторию закрыли по требованию Минобороны, и напрямую связал предписание с произошедшим взрывом.