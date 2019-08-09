Не дискриминация, а защита. Apple прокомментировала претензию ФАС в нарушении конкуренции

Apple одинаково относится ко всем разработчикам, все они имеют равные возможности добиться успеха в App Store, говорится в заявлении компании в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы России, которое цитируют 9 августа «Ведомости».

На американскую компанию антимонопольщикам пожаловался разработчик антивирусных программ «Лаборатория Касперского». По его мнению, Apple необоснованно отклоняла версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в результате которых она «лишилась существенной части функционала».

Ограничения, с которыми столкнулась «Лаборатория Касперского», связаны с обновлением рекомендаций для приложений, пояснили в Apple. Разработчик не привел Kaspersky Safe Kids в соответствие с ними. Также, по мнению американской компании, программа «Лаборатории Касперского» использовала технологию, которая могла нарушить конфиденциальность пользователей.

Другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены и в настоящее время доступны в App Store.