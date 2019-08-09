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Финляндия
09.08.2019 11:30
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Выходные в Финляндии 10–11 августа: Rammstein, авиашоу и Flow

В этот уик-энд в Хельсинки десятки тысяч меломанов будут отрываться на трёхдневном опен-эйре Flow с участием The Cure, в Тампере дважды выступит Rammstein, а муми-тролли отметят день рождения Туве Янссон. Приграничная Лаппеенранта будет праздновать своё 370-летие.

Выходные в Финляндии 10–11 августа: Rammstein, авиашоу и Flow

Miia Närkki / Flow Festival

В субботу на юге Финляндии ожидается до +25 градусов, однако пройдут дожди. В центральной части страны без осадков, 17–20 градусов Цельсия. В воскресенье в южных регионах будет около +20, дожди усилятся, возможны грозы.

Хельсинки с 9 по 11 августа проводит один из крупнейших в Европе опен-эйров – Flow. В районе Сувилахти будет звучать рок, хип-хоп, джаз и техно. Хедлайнером фестиваля станет британская рок-группа The Cure. Среди других громких имён в лайнапе – мастера психоделик-рока из Австралии Tame Impala, певица Эрика Баду, работающая в стилях соул и ритм-энд-блюз, шведская певица Robyn, британский певец и композитор Джеймс Блейк.

В Вантаа в субботу устроят средневековый праздник. Программа начнется в 11:00 со звона колоколов церкви Святого Лаврентия и продолжится до 18 часов с ярмаркой, музыкой, танцами, стрельбой из лука и рыцарскими турнирами. В 14:00 от дома приходского священника начнется экскурсионный тур на русском языке для детей. Вход на все мероприятия бесплатный.

В Тампере на стадионе «Ратина» 9 и 10 августа устроит своё огненное шоу группа Rammstein. Немецкие рокеры дадут два концерта в рамках европейского тура, приуроченного к выходу нового альбома. Билеты стоят от 110 евро.

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Также в Тампере 10 августа будут отмечать день рождения Туве Янссон и двухлетие местного музея муми-троллей. Праздник устроят в парке Сорсапуйсто, с 14 до 21 часа там можно будет прокатиться на карусели, сыграть в мини-гольф, сходить в сауну, послушать выступления финских исполнителей и сфотографироваться с муми-троллями. Вход на мероприятие бесплатный.

На этой неделе в Тампере проходит крупнейший и старейший в Северной Европе театральный фестиваль. Он объединяет классические постановки и уличный театр, цирк и танец. Свои работы покажут режиссёры из Германии, Австралии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Финляндии.

А в выставочном центре «Ваприикки» продолжается выставка «Тампере – театральный город». На экспозиции можно увидеть фотографии, макеты декораций, костюмы и другие экспонаты, связанные с театральной историей Тампере.

В Лаппеенранте с 9 по 11 августа проходит фестиваль крепости. В субботу празднование дня Старого города, приуроченого этом году к 370-летию Лаппеенранты, начнется уже в 10 часов. На площади Катарины будут выставлены старые трактора, а на сцене летнего театра будут выступать музыканты.

представительство Лаппеенранты

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Также в субботу для посетителей будет открыта ратуша Лаппеенранты, построенная в 1829 году и являющаяся старейшей в Финляндии деревянной городской ратушей. Вход бесплатный.

В Иматре 10 августа состоятся соревнования по маунтинбайку. Велосипедисты будут состязаться на стадионе Ukonniemi, на дистанциях 60 км, 30 км и 10 км. Гонки начнутся в 12:00.

В Котке 10 августа на аэродроме Кюми устроят авиашоу. Там можно будет увидеть как современные, так и редкие самолеты: Douglas DC-3, Gloster Gauntlet, Fouga Magister, Saab Safir, Valmet L-70 Vinka, Jakovlev Jak-52, Pitts S12. Также желающие смогут полетать на вертолете Rotorway, моторном самолете Kotkan IK и планере Karhulan IK. Такой полет обойдется в 50–60 евро с человека. Начало мероприятия в 10:00.

В Коуволе 11 августа завершается выставка жилья в бывшем русском гарнизоне. Еще можно успеть заглянуть в дизайнерские дома и увидеть осуществившуюся финскую мечту.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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