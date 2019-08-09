Автомобиль въехал в пешеходов после ДТП на перекрестке Ленинского и Десантников

Серьезное ДТП с пешеходами произошло днем 9 августа в Красносельском районе Петербурга. Со слов очевидцев, пострадали трое.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников столкнулись два легковых автомобиля, и один улетел в пешеходов. По предварительной информации, водители не пострадали – сработали подушки безопасности, а вот среди пешеходов травмы получили трое, отмечают очевидцы.

«Я только проезжала там. Когда лежат на асфальте 2 тела в крови, не очень приятное зрелище», – пишет Дарья. Третий пострадавший «остался под задним колесом» автомобиля.

«Там парень под машиной молодой, лет 30, пешеходам горел зеленый. Их на пешеходном переходе сбили», – рассказывает Елена.

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На месте работают несколько скорых и пожарные. Информация о произошедшем уточняется.