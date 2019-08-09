Один – в дом, другой – в знак. Водители не поделили перекресток Васи Алексеева и Зайцева

Трое автомобилистов не поделили регулируемый перекресток в Кировском районе Петербурга. Двое остановились «мордой» о препятствие.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 10:10 на перекрестке улиц Васи Алексеева и Зайцева столкнулись внедорожник (предположительно Mitsubishi Pajero) и два легковых автомобиля. От удара первый улетел на тротуар и врезался в стену дома. Одна из легковушек въехала в дорожный знак на разделительном тротуаре.

«Пострадали три автомобиля. Само ДТП не видела, находилась в здании рядом. Вышла на сильный грохот. У всех авто серьезные повреждения, джип въехал в дом», – пишет Екатерина.

О пострадавших не сообщается, но у обеих «улетевших» машин сработали подушки безопасности.