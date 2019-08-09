ГК «Полис Групп» наградили за улучшение потребительских качеств жилья

фото предоставлено ГК «Полис Групп»

Группа компаний «Полис Групп» получила приз «За улучшение потребительских качеств жилья» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».

Церемония награждения победителей состоялась 7 августа в рамках празднования Дня строителя.

Компания «Полис Групп» работает на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 лет. Все это время девелопер сохраняет за собой репутацию надежного застройщика, а также уделяет большое внимание улучшению потребительских качеств возводимого жилья.

В настоящее время в портфеле девелопера уже более 1 млн кв. м сданного в эксплуатацию жилья, большинство из них – проекты в Ленинградской области.

В настоящее время ГК «Полис Групп» продолжает вести строительство объектов в 47 регионе – это ЖК «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино» и ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово.

Конкурс в Ленинградской области организован Союзом строительных организаций Ленинградской области и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт – Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Ленинградской области. При отборе участников основными критериями выступили соблюдение законодательства и требований СРО, полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет области, выполнение планов и исполнение социальных обязательств.

В качестве жюри выступили застройщики, чиновники и эксперты строительной отрасли.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents