В окрестностях Сертолово ищут пропавшего Прокопа. Мальчик ушел из дома, запасшись фонарями

Подросток пропал во Всеволожском районе Ленобласти после ссоры с сестрой. Школьник ушел из дома, прихватив два фонарика.

Как сообщает 9 августа 47news, в полицию обеспокоенная мама обратилась сегодня около двух часов ночи. По ее словам, с восьми вечера дома нет 11-летнего сына Прокопа Шевченко. Раньше мальчик из дома не уходил, поступок, скорее всего, связан со ссорой со старшей сестрой.

Живет семья в садоводстве «Ромашки» в микрорайоне Чёрная Речка города Сертолово. Учитывая, что белые ночи уже прошли, а в садоводстве далеко не везде есть освещение, Прокоп взял из дома два фонарика.

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Из примет школьника: рост 146 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Мальчик был одет в серую куртку с яркой молнией кислотного цвета, тёмные брюки и серые кроссовки с двумя полосками по бокам.

Тех, кто видел мальчика, просят сразу же связаться с полицией по телефонам: 8-812-593-49-90 или 112.