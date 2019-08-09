Еще два участника митинга 27 июля задержаны. Теперь в деле о «массовых беспорядках» 12 фигурантов

Следственный комитет России рапортует о задержании еще двух участников несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля. Таким образом, число фигурантов дела о «массовых беспорядках» выросло до 12.

«В рамках расследуемого Главным следственным управлением СК России уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов <...> задержаны еще двое участников беспорядков 27 июля – Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения», – говорится 9 августа в заявлении на сайте СК.

При этом Губайдулину уже предъявили обвинения по части 2 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обыски у москвича прошли накануне, о чем стало известно «ОВД-Инфо». Адвокат Губайдулина заверил тогда, что его подзащитный проходил по делу как подозреваемый. О личности Губайдулина практически ничего не известно. Однако «МБХ Медиа» предположило, что он может быть сторонником Либертарианской партии.

Уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки) Следственный комитет возбудил после несанкционированного митинга 27 июля в центре столицы.