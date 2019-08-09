На углу Загородного и Верейской «приболел» трамвай. Его пришлось подталкивать

В центре Петербурга утром 9 августа пассажиры на час остались без трамваев. Один из вагонов не смог двинуться сам.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, на Загородном проспекте, на углу с Верейской улицей, сломался трамвай. Движение электротранспорта встало, а на место приехала «аварийка».

В СПб ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что трамвай 16-го маршрута остановился под пересечкой – небольшим обесточенным участком – и не смог самостоятельно продолжить движение. Такое бывает, например, когда автомобилисты подрезают трамваи в неудачном месте.

Аварийная служба прибыла на место и подтолкнула трамвай, после чего он поехал сам. Задержка движения наблюдалась с 9 до 10 утра, сейчас трамваи на Загородном ходят в обычном режиме, отметили в ГУП.