Из экипажа «Волги» со стреляющим пассажиром у Ладожского вокзала наказали двоих

Проезд «Волги» со стреляющим пассажиром по улицам Петербурга расценили в полиции как мелкое хулиганство.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 9 августа, административный протокол за правонарушение получил 24-летний уроженец Дагестана. Ранее мужчина привлекался за появление в общественном месте в пьяном виде.

Стрелок был одним из трёх пассажиров «Волги» с дагестанскими номерами, которую остановили у станции метро «Ладожская» вечером 7 августа. Управлял машиной 25-летний водитель, прав у него не нашлось, в отношении него также составили административный протокол.