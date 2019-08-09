Сбивший насмерть на КАД двух автомобилистов, стоявших на аварийке, имеет 20 протоколов за превышение скорости

Водитель, сбивший насмерть на кольцевой автодороге двух автомобилистов, остановившихся после ДТП, имеет 20 протоколов за превышение скорости за полтора года. Погибшие, в отличие от него, на нарушении правил дорожного движения раньше не попадались.

Тяжелая авария на 96-м км КАД во Всеволожском районе произошла, напомним, около одиннадцати утра 8 августа. У развязки с Колтушским шоссе пикап Mazda BT-50 влетел в Hyundai и Volkswagen Bora, стоявшие после случившейся ранее аварии, и «подцепил» кроссовер Geely Emgrand X7, двигавшийся в попутном направлении. Стоявшие на проезжей части водители «Хёндэ» и «Фольксвагена» погибли на месте, пассажирка «Хёндэ» получила тяжелые травмы.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, за рулем пикапа находился 34-летний житель Кудрово по фамилии Чудин, временно неработающий. Он водит машину с 2005 года и имеет 26 административных протоколов, из них 24 — за 2018–2019 годы. Подавляющее большинство штрафов, 20 штук, были выписаны за превышение скорости. Из них оплачены только 4. Неоплаченными числятся и штрафы за отсутствие страховки.

35-летний водитель Geely — тоже, судя по всему, любитель погонять. У него за последние полтора года 13 протоколов за превышение скорости, правда, оплаченных.

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А вот погибшие водители Hyundai и Volkswagen Bora в нарушителях не числятся, за исключением аварии, которая предшествовала их гибели. Это 45-летний житель Шапок Тосненской области и 68-летний петербуржец. В больнице находится 75-летняя мать погибшего водителя «Хёндэ».