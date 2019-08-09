Facebook решил платить СМИ за право размещать контент в новом разделе с новостями

Компания Facebook предложила нескольким крупным американским СМИ по три миллиона долларов в год за право размещать контент в разделе с новостями. Об этом 9 августа пишет Meduza со ссылкой на Wall Street Journal.

Речь идет о разных форматах сотрудничества — от публикации статей целиком до предварительного просмотра заголовков и содержания, следует из публикации.

Среди СМИ, к которым обратился Facebook, — телеканал ABC News, агентство Bloomberg, газета The Washington Post, и компания Dow Jones, которой принадлежит Wall Street Journal.

Запуск новостного раздела в «Фейсбуке» запланирован на осень 2019 года. Заключила ли соцсеть соглашения со СМИ, неизвестно.

Как отмечает Wall Street Journal, конкурента Facebook — компанию Google критиковали за отказ платить СМИ за показ их контента на своих страницах. В разных странах высказывались предложения обязать агрегаторы платить СМИ. В Google считают, что новостные сервисы, напротив, способствуют увеличению посещаемости и выручки изданий.