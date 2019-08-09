Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие. Банк может приватизировать студию

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие, в котором банку будут принадлежать 80%. Проект хотят вывести на мировой рынок анимации.

Подробности 9 августа сообщают РБК и Forbes со ссылкой на письмо главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Совместное предприятие будет производить контент для проектов Сбербанка, а инвестиции со стороны банка «позволят киностудии выйти на международный рынок», рассказала Слащева Forbes. РБК уточняет, что Сбербанк может приватизировать ФГУП и превратить его в акционерное общество, в котором у государства при этом останется доля.

«Мы уверены, что индустрия имеет потенциал значительного роста, и у России есть возможность в течение 5–7 лет войти в топ-10 мировых анимационных держав», — добавила Слащева.

В Сбербанке подтвердили обсуждение проекта, но заявили, что окончательный вариант еще обсуждается.