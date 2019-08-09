Нога промазала мимо головы омоновца. Задержан третий участник драки у «Газпром Арены»

Полиция задержала ещё одного участника битвы с ОМОНом на стадионе «Газпром Арена». Агрессор промахнулся мимо головы росгвардейца, но неудачного манёвра хватило на уголовное производство.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти стал 28-летний Алексей Антонов. По версии следствия, болельщик участвовал в драке с ОМОНом на стилобате стадиона «Газпром Арена» во время матча с «Краснодаром» вечером 3 августа. Противником он себе выбрал бойца оперативного батальона, замахнулся ногой ему в голову. И хоть удара не получилось, промах расценили как угрозу. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

В 2011 году Антонов был осуждён за пособничество в распространении наркотиков. Но, судя по социальным сетям, все же предпочитает здоровый образ жизни. Петербуржец играет в футбол, участвовал в «Гонке героев», воспитывает сына.

Ранее суд арестовал двоих участников драки с ОМОНом у «Газпром Арены». Георгий Воеводин, по версии следствия, уложил росгвардейца на спину, разбив ему лицо. Денис Первачук действовал не столь уверенно, пострадавший от его кулака получил несерьёзные травмы. Сам фигурант признал вину.