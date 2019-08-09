США снова ударили по Huawei в торговой войне и решили повременить с лицензиями

Власти США решили пока не выдавать лицензии американским компаниям на работу с китайской Huawei. Причиной этого стала очередная эскалация торгового противостояния двух стран. В частности, Вашингтону не понравилось решение Пекина временно прекратить закупать продукцию американских фермеров, пишет 9 августа Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Министр торговли США Уилбур Росс на минувшей неделе заявлял, что американские власти получили 50 заявок на работу с Huawei, однако ни один запрос на получение лицензии пока удовлетворен не был. Между тем, как отмечает агентство, в возобновлении сотрудничества с Huawei заинтересованы среди прочих такие компании, как Intel, Qualcomm и Broadcom. Их представители в июле 2019 года обсуждали соответствующий вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

В мае китайская компания попала в США в черный список из-за того, что ее интересы, по мнению Вашингтона, противоречат интересам нацбезопасности США. Это произошло после того, как Вашингтон и Пекин провалили 11-й раунд торговых переговоров и ввели в отношении друг друга повышенные торговые пошлины. После этого местным компаниям стало необходимо получать специальное разрешение на работу с китайским технологическим гигантом.

Однако в июне на саммите G20 в Японии отношения сторон потеплели, и Трамп склонился к тому, чтобы разрешить американским компаниям продавать Huawei оборудование, если это не будет угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. В то же время это не означало исключение компании из черного списка, поясняли американские власти.

Реклама



В середине июля стало известно, что США могут начать выдавать лицензии компаниям для возобновления торговли с Huawei в ближайшие две-четыре недели. Однако за этим последовало очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина из-за провала уже 12-го раунда консультаций.