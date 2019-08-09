Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, показаны как часть территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня по стране. Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, но олимпийский маршрут по ним не проходит.

В августе МИД России вручило японскому послу ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Правительство Японии отказалось принять протест и посчитало подобные представления от Москвы неприемлемыми. В свою очередь Япония выразила протесты Москве из-за учебных стрельб в районе Кунашира и визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп.

Япония отрицает российский суверенитет над территорией южных Курил по итогам Второй Мировой войны и настаивает на возвращении островов под свой контроль. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.

В 2020 году в Токио пройдет Летняя Олимпиада, даты проведения игр — с 24 июля по 9 августа.