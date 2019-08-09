«По совету Винни-Пуха я вовремя подкрепился». На пути к финалу в Лас-Вегасе у петербуржца Гольцова остался один боец

Известный российский боец из Петербурга Денис Гольцов вновь победил в США в новом сезоне Профессиональной бойцовской лиги. После боя тяжеловес объяснил «Фонтанке», что просто хорошо выполняет советы легендарного мультгероя. Что до боя, то у американца шансы были только внизу.

По информации «Фонтанки», 9 августа рано утром по московскому времени недавний чемпион России и мира по самбо Денис Гольцов победил в Нью-Джерси американского бойца Келвина Тиллера.

Как сообщала «Фонтанка», 7 июня первый бой он уже выиграл в Нью-Йорке.

В начале этого боя Гольцов показал, что он больше боксер, и буквально с первых секунд короткими прямыми ударами левой не дал шансов сопернику. Когда оппонент понял, что лучше переходить в лежачее противостояние, то Гольцов превратился в самбиста. Конечно, ему пришлось помучиться, но по большому счету уже всем все было ясно. Вскоре Тиллеру нечем стало дышать. Судья остановил схватку.

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За несколько часов до боя «Фонтанка» спросила Гольцова: мол, как настроение. «Выспался, позавтракал, сейчас немного посплю еще, потом поем», – рассказал петербуржец.

После победы журналист «Фонтанки» вновь поинтересовался: «Денис, поздравляем, мы все видели. Ты без травм?» – «Запыхался немного. Я же говорил вам – я строго соблюдаю установки Винни-Пуха. Помните? Главное – вовремя подкрепиться».

Это уже не дебют Гольцова на очередном турнире Professional Fighters League (PFL). Лига отличается от самой известной UFS другим принципом восхождения к Гран-при. Если в UFS акцент ставится на шоу, а при рейтинге любой топовый боец может выбирать себе соперника, как, например, в прошлогоднем бою Макгрегор – Хабиб, то здесь действует традиционная олимпийская система. При этом финал проходит в том же Лас-Вегасе, а победитель также получает миллион долларов.

Денис Гольцов родился в Ленинграде, 10 июня ему исполнилось 29 лет. В 18 лет он стал мастером спорта по боксу, затем ушел в самбо, став в 2012 году чемпионом России, Европы, а затем в 2017 году в Сочи – и чемпионом мира. Его весовая категория – плюс сто, в профессиональных единоборствах теперь он провел 28 боев с пятью поражениями.

Следующий бой состоится 1 ноября. Победа приведет Гольцова к финалу на знаменитой арене Лас-Вегаса 1 января. Пока же Гольцов возвращается в Петербург.