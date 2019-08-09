Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +21
$ 65.13р
73.04р
12:10 09.08.2019
Расширенный поиск

Общество
09.08.2019 08:25
Печать

Бывшего президента Киргизии арестовали на два месяца по обвинению в коррупции

Суд в Бишкеке арестовал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 августа. Как сообщил его адвокат Сергей Слесарев, решение было принято на выездном заседании суда Первомайского района Бишкека. Его представителя Адылбека Субанкулова вызвали прямо в Государственный комитет национальной безопасности страны, сообщает 9 августа РБК со ссылкой на 24.kg.

Адвокат утверждает, что сотрудники спецслужб не предоставили никаких документов о задержании. Речь шла лишь о предоставлении уведомления по подозрению в уголовном деле.

Атамбаев был задержан накануне после штурма спеподразделениями его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе столкновений пострадало около 45 человек, а от огнестрельного ранения погиб заместитель командира «Альфы».

В результате Атамбаев принял решение сдаться после двухчасового противостояния.

По предварительной информации дело в отношении Атамбаева связано с освобождением в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева из колонии в городе Нарын. Он покинул исправительное учреждение, был доставлен в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в аэропорт, после чего покинул территорию страны. Также экс-президента обвиняют в коррупции.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.08.2019 12:07

Ген. директор Группы «Эталон» награжден знаком «Строителю Санкт-Петербурга»

8 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел концерт, посвященный празднованию Дня строителя. В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения высшей строительной наградой Северной столицы – почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» I степени
фото предоставлено ГК «Полис Групп»
09.08.2019 11:03

ГК «Полис Групп» наградили за улучшение потребительских качеств жилья

Группа компаний «Полис Групп» получила приз «За улучшение потребительских качеств жилья» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».
ГК «Эталон»
08.08.2019 17:50

Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.
ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 16:18

ГК «Ленстройтрест» стала лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

7 августа, в преддверии Дня строителя, были подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» получила награду в номинации «За развитие и поддержку семейных ценностей».
ГК «Эталон»
08.08.2019 16:08

Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

В преддверии Дня строителя состоялось несколько торжественных церемоний награждения лучших работников строительной отрасли, на которых были отмечены 49 сотрудников Группы «Эталон».
Группа ЦДС
08.08.2019 15:17

Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 13:40

Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».
08.08.2019 13:03

Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.
Компания «Строительный трест»
08.08.2019 12:49

«Строительный трест» среди лучших строителей Ленинградской области

7 августа строительное сообщество Ленинградской области отметило свой профессиональный праздник. В ходе торжественного мероприятия, проходившего в Ломоносовском районе, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин и президент ЛенОблСоюзСтроя Роман Юсупов отметили победителей ежегодного конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области».
08.08.2019 12:00

"Строительный трест" поздравляет с профессиональным праздником

Дорогие петербуржцы, друзья, коллеги! Поздравляем вас с Всероссийским днем строителя!
shutterstock.com
08.08.2019 10:00

Строим будущее. Миссия выполнима!

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек.
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.