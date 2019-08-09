В Белоруссии комплекс С-300 съехал в кювет. Без боекомплекта

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 «Фаворит» съехал в кювет под белорусским городом Полоцк. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.

По ее словам, инцидент произошел 8 августа. В частности, комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч, однако водитель не справился с управлением.

В результате инцидента никто не пострадал, пояснила представитель ведомства.

ЗРК С-300 — зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является основой зенитно-ракетных войск ВВС России. Он предназначен для прикрытия войсковых группировок и стратегических армейских объектов, стационарных пунктов управления, штабов, военных баз, административных центров и промышленных объектов от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.