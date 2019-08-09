«Обычная плановая чистка». СМИ узнали об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

Обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю 9 августа. Сотрудники ФСБ пришли в управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным «ТВК Красноярск», задержан был заместитель начальника отдела Евгений Мотин, которого подозревают в мошенничестве и получении взятки.

Обыски агентству ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, речь идет об «обычной плановой чистке в отношении недобросовестных сотрудников».

Официально в краевом МВД и ФСБ обыски не комментируют.