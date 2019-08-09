Перед Кантемировским мостом молодой водитель на «Жигулях» устроил массовое ДТП. В нем кран, пожар, встречка и трое подростков

Четыре автомобиля остановили движение на Выборгской набережной после ДТП вечером 8 августа. Машины растянулись от встречной полосы до тротуара.

Фото и видео в соцсетях опубликовали очевидцы. Первым в веренице покорёженных машин стоят «Жигули», у машины смят капот, выбито ветровое стекло. На обочине с замятым кузовом остановился внедорожник, рядом полыхала легковушка.

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В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД сообщают, что, по предварительной информации, ВАЗ с 22-летним водителем за рулем выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Солярисом». Последний ударил автокран, тот спихнул с дороги «Тойоту», которая угодила в фонарный столб.

Пострадали в аварии четверо – водитель «Соляриса» и трое его пассажиров, шестнадцатилетние девушки. Все они в состоянии средней степени тяжести.