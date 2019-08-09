США призвали РФ отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии

США в 11-годовщину начала операции Грузии против Южной Осетии вновь призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, заявила в четверг представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии", – сказала она на брифинге.

Она также указала на необходимость, чтобы Россия полностью выполнила условия о прекращении огня от августа 2008 года, и, в частности, отвела свои войска с "оккупированных территорий Грузии" и гарантировала неприменение силы против Грузии.

При этом она обвинила РФ в постоянных нарушениях прав народа Грузии на обеспечение безопасности.

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Она добавила, что США не прекратят действовать до тех пор, пока "Россия не прекратит оккупацию суверенных грузинских территорий".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.