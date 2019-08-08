Турция планирует создать зону безопасности в Сирии совместно с США

США и Турция договорились о сотрудничестве в создании зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Хотя остаются еще некоторые детали, которые необходимо проработать, мы воодушевлены первыми шагами, сделанными в ходе этих переговоров. Совместный американо-турецкий оперативный центр будет создан в Турции для продолжения планирования и реализации (договоренностей). Мы ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по этому важному вопросу для достижения мира и стабильности в северо-восточной Сирии», — цитирует Ортагус «РИА Новости».

Предполагается, что вдоль сирийско-турецкой границы будет создана зона шириной в 30-40 километров, которую должны будут покинуть все члены курдских формирований, сдав предварительно тяжелое вооружение.

7 августа Пентагон заявил об усилении террористических группировок в Ираке и Сирии. Главной причиной активизации боевиков и вербовщиков было названо уменьшение контингента американских войск на этой территории.

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что США одержали победу над боевиками ИГ в Сирии. По его словам, группировка была единственной причиной пребывания американских войск в арабской республике, в связи с чем Вашингтон начал их вывод из Сирии.