МИД РФ прокомментировал отказ президента Венесуэлы от переговоров с оппозицией

МИД России считает ошибкой отмену переговоров президента Венесуэлы Николаса Мадуро с оппозицией, которые должны были пройти на Барбадосе, говорится в сообщении ведомства.

«Выражаем глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна — это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей», — говорится в заявлении МИД РФ от 8 августа.

В ведомстве сожалеют, что «агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле».

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Twitter заявил, что президент Мадуро отказывается от участия в очередном туре переговоров.

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Первый раунд переговоров между официальным Каракасом и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо состоялся 8 июля на Барбадосе. Гуйдо назвал целью переговоров «окончательное урегулирование кризиса» в стране.

Политическая обстановка в Венесуэле резко обострилась в январе, когда спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп в скором времени признал его временным венесуэльским лидером. Вслед за ним Гуайдо поддержали европейские страны, Канада, Бразилия и Аргентина и другие. Россия в свою очередь выразила поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.

6 августа Дональд Трамп подписал указ, которым заблокировал государственные активы Венесуэлы в юрисдикции США, передавал ТАСС со ссылкой на сообщение Белого Дома. Документ накладывает запрет на любое предоставление правительству страны финансовых средств, товаров и услуг.