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Авто
08.08.2019 22:31
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Угнать за 60 секунд. Британцы проверили самые популярные машины на сопротивление угону

Практически все современные автомобили открываются дистанционно с помощью брелока или системы «без ключа». Это удобно, но при этом открывает широкие возможности для угонщиков, чтобы завладеть машиной за считанные секунды.

Британское издание WhatCar? решило проверить, насколько легко проникнуть в популярные модели автомобилей и насколько сложно их угонять. Тем более, что Британию буквально захлестнула эпидемия угонов: только за 2018 год в стране украли 106 000 машин.

WhatCar? для своих тестов привлекли экспертов, которым предложили попробовать проникнуть в семь популярных в Британии автомобилей. Оказалось, что открыть машину «с брелком» или «бесключевым доступом» можно за считанные секунды, в то время как чтобы забраться в автомобиль со старыми добрыми механическими замками и физическим ключом, нужно до двух с половиной минут.

Основной технологией, которую широко используют сегодня угонщики, является так называемая «релейная атака» или способ «человек посередине». В этом случае один из угонщиков специальным сканером считывают сигнал с брелока жертвы и тут же передает его на специальный приемник-ретранслятор второму угонщику, который находится рядом с автомобилем. Сигнализация машины идентифицирует сигнал как «свой» и, естественно, отпирает двери. Ровно так же угоняются и машины с системами отпирания без ключа – только в этом случае сигнал считывается с карточки или даже со смартфона жертвы.

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Автопроизводители, конечно, в курсе этих уязвимостей и ищут пути их устранения. Например, в брелок интегрируют датчики движения, чтобы он выключался если достаточно долго находится без движения. Но это не работает, если хозяин, скажем, ходит по супермаркету, где его легко может «засечь» злоумышленник со сканером. Поэтому более надежным путем считается возможность физически выключить брелок или как минимум блокировать на время сигнал с него с помощью специальных чехлов с металлической сеткой, не пропускающей радиоволны.

Из семи предложенных экспертам WhatCar? автомобилей удалось «угнать» шесть – не «поддался» только Land Rover Discovery. Хотя и его получилось открыть, но мотор завести не вышло – в отличие от «собрата» Land Rover Discovery Sport 2018 года выпуска. Легче всего открылся и завелся Citroen DS Crossback: «француз» и не думал сопротивляться вторжению и галантно открыл двери за пять секунд.

Все автомобили легко поддались «релейной атаке», но только в случае, когда была отключена система деактивации брелков. В среднем требовалось до полминуты, чтобы убедить сигнализацию автомобиля сдаться.

В результате эксперты пришли к общему выводу, что современные системы дистанционного отпирания автомобилей в целом не очень безопасны и требуют от владельцев дополнительной осторожности. Например, надо помнить, что сканирование брелока возможно только с небольшого расстояния, как правило, не более 6 метров. А передача сигнала при «релейной атаке» возможна на расстояние не более 50 метров. Также эксперты советуют отключать брелоки, если такая опция имеется. Или просто купить себе специальный чехол для ключей, блокирующий радиосигналы, благо таких чехлов сейчас продается множество.

Что касается так называемого доступа «без ключа», то его британские эксперты советуют вообще отключить.

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