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Авто
08.08.2019 22:20
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Илон Маск анонсировал новые сервис-центры Tesla фотографией с Марса

Илон Маск, объявляя в своем твитере о расширении сети сервисных станций Tesla, запостил изображение Model 3 на Марсе. Картинка сопровождалась словами: «Где следующая?»

За последние два года Tesla значительно увеличила свои производственные мощности и более чем удвоила размер парка автомобилей. При этом сервисные возможности явно не поспевали за темпами производства, пишет Eletrek.

То, что у Tesla проблемы с обслуживанием своих автомобилей, давно уже не секрет, а гигантские сроки ремонта из-за отсутствия ритмичных поставок запчастей стали уже притчей во языцех. Особенно остро стоит проблема с кузовным ремонтом – даже официальные сервисные станции ждут заказанных деталей месяцами, а сам ремонт затягивается порой на полгода или даже больше.

При этом электромобили требуют гораздо меньше «внимания» со стороны механиков, чем машины с ДВС. И тем не менее, пока что Tesla не может обеспечить уровень сервиса, достойный уровня своих автомобилей.

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С массовым «вторжением» Model 3 на европейский рынок ситуация только усугубилась, особенно учитывая неравномерное распределение сервисных станций по странам. Так, например, в Норвегии их больше 20, в Германии – 16, а в соседней Чехии всего одна.

Дальше на восток от Польши и Финляндии (где тоже по одной станции) сервиса Tesla нет вообще. Так что объявленное открытие трех десятков новых центров обслуживания (из них в Европе всего лишь пять) – конечно, хорошая новость для владельцев электромобилей, но все равно им еще долго придется гонять свои машины на сервис за сотни километров.

Однако при чем тут Марс, спросите вы? Это шутка Маска, в которой, по пословице, «есть только доля шутки». Бизнесмен не скрывает, что технологии, которые разрабатываются его компаниями для электромобилей, солнечных батарей и аккумуляторов, на самом деле целью имеют создание техники для освоения красной планеты. Что, конечно, не исключает такого побочного эффекта, как радикальное улучшение транспортных систем и на Земле.


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