Предвестник страха. После взрыва на военном полигоне в аптеках Архангельска и Северодвинска массово скупают йод

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона после неудачных испытаний на секретном полигоне в Архангельской области. Региональные фармацевты разводят руками перед армией верующих в целебную силу йода.

О йодовой лихорадке, которая 8 августа охватила поморов, сообщает портал 29.RU. В нескольких аптечных сетях Архангельска и Северодвинска раскупили весь йод. Журналисты обратились в 15 аптек, и там признали, что на йод зафиксирован особенно большой спрос.

Ажиотаж фармацевты связывают с утренним взрывом на расположенном рядом с селом Нёнокса полигоне для баллистических ракет для подводных лодок. По официальным данным, погибли двое, шесть человек ранены. Минобороны утверждает, что нештатными стали «испытания жидкостной реактивной двигательной установки». По информации «Фонтанки», речь может идти о сверхновой ракете на ядерном топливе.

Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва датчики показали отличный от нормы уровень радиации. После кратковременного скачка фон вернулся на успокаивающую отметку, заверили чиновники.

Администрация морских портов западной Арктики объявила запретной зоной район Двинского залива, на берегу которого стоит полигон «Нёнокса». Ограничение на плавание гражданских судов и кораблей вступает в действие 9 августа и продлится до 10 сентября. Международные законы предписывают выпускать прибрежное предупреждение не менее чем за сутки. Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что акваторию закрыли по требованию Минобороны, и напрямую связал предписание с произошедшим взрывом.

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Как сообщает портал 29.RU со ссылкой на очевидцев, в течение дня над Северодвинском кружили военные вертолеты, а пострадавших доставляли в больницы в костюмах химзащиты.

В сети распространяется видео масштабного пожара якобы на морском полигоне под Северодвинском. На фейковость ролика указывает тот факт, что до степени смешения похожие кадры были опубликованы в сети в августе 2015 года. Автор видео «паша сискин» описал выложенное лаконично: «Полигон Кузимский 18 апреля». Скорее всего, он имел ввиду происшествие на полигоне «Кузьминки» в Ростовской области, когда взрывом 152-мм самоходной гаубицы МСТА 2С19 ранило шесть военнослужащих.