В затоплении парковок и подвалов виноваты сами владельцы ТРК. Водоканал предупреждал и показывал, что делать

Прилегающие территории торговых центров затопило из-за отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах канализации. ГУП «Водоканал» предупреждал владельцев об их необходимости.

Об этом вечером 8 августа сообщает пресс-служба комитета по энергетике Смольного. Водоканал зафиксировал заявки из ТРК, где подтопило цокольные этажи и парковки, были сообщения и о водопадах www.fontanka.ru/2019/08/08/126/ на подземных паркингах, в том числе жилых домов. Вода туда залилась, утверждают в комитете, «по причине отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками помещений и обслуживающими помещения организациями, несмотря на предупредительную работу, которую ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводило с владельцами таких помещений в центральной части города».

В Водоканале добавили, что объясняли как действовать арендаторам или владельцам помещений в тех случаях, если оборудование все же имеется. На предприятии полагают, что некоторые предприниматели во время ливня их рекомендации проигнорировали.

Вечером 8 августа в южных районах города выпало до 12 мм осадков при норме в 7,2 мм. Сильней всего досталось Пулково, там зафиксировано 19,3 мм. Дождь подтопил территорию аэропорта, на вылет были задержаны четыре рейса. В городе пробки.