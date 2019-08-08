В Сербии предложили отдать Косово под управление России

Председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович считает, что Косово необходимо передать в рамках межгосударственного договора России, чтобы избежать присоединения территории к Албании, передает портал EurAsia Daily.

«Из-за новых угроз и опасности формирования „Великой Албании“ на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — приводятся в сообщении партии слова ее лидера.

Больше всего политика беспокоит закон, согласно которому «албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями». Стаматович указывает, что сербы на территории Косово и Метохии могли бы получать российское гражданство по тому же принципу.

Официально Косово объявило о своей независимости в феврале 2008 года, Сербия же решение Приштины по-прежнему не признает и считает автономный край частью своей территории. Противоположной точки зрения придерживается большинство стран-членов ЕС, США и ряд других государств. Россия в этом вопросе поддерживает Белград. Северная часть Косово населена преимущественно сербами и фактически не подчиняется косовским властям.

29 апреля текущего года президент Косово Хашим Тачи вновь призвал сербские власти признать независимость самопровозглашенной республики и отказаться от планов по созданию моделей самоуправления или двойного суверенитета. При этом глава Косово подчеркнул, что Приштина готова заключить соглашение по нормализации межгосударственных отношений с Белградом.