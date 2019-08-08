Вода подтопила Пулково. Аэропорту досталось сильнее, чем городским улицам

В районе Пулково выпало почти два сантиметров осадков – в полтора больше, чем в Петербурге. Сильный и продолжительный дождь подтопил территорию аэропорта.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы» вечером 8 августа, за три часа выпало 19,3 миллиметра осадков.

«Для обработки такого объема воды во время сильных дождей системе ливневых стоков необходимо дополнительное время», – объяснили в компании частичное подтопление территории Пулково. По данным пресс-службы оператора аэропорта, он продолжает работать в штатном режиме.

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Вечером 8 августа на вылет из Пулково задержаны четыре рейса в Москву, несколько самолетов не прибыли вовремя.

В Петербурге выпало в полтора раза меньше осадков – 12 миллиметров, но «Водоканал» не справился и с этим объемом. Сегодня предприятие нашло новое объяснение потопу – машины взбалтывают воду и мешают ей равномерно уходить через канализационные колодцы и ливневки. Автомобилисты вряд ли согласны. На их пути встречаются открытые люки, а некоторые машины просто вязнут в стоячей воде.

Хроника потопа – в онлайн-трансляции «Фонтанки».