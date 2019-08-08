На лечение выпивший «Крота» Алибасов потратил 35 тысяч рублей. От производителя и магазина он хочет 100 млн

Сумма требований в исковом заявлении продюсера Бари Алибасова к производителю очистителя «Крот» и магазину «Ашан» многократно превышает то, что он успел потратить на лечение к 8 августа. Бутылку с ядовитой жидкостью он считает слишком радостной.

Как сказано в исковом заявлении, которое есть в распоряжении «Фонтанки», медицинское обследование и лекарства Алибасову обошлись в 35 тысяч 890 рублей, однако он не исключает, что сложности со здоровьем у 72-летнего продюсера возникнут и в дальнейшем. На возможные траты от ООО «АМС МЕДИА» и ООО «АШАН» он требует 15 млн рублей. Доказательства того, что ему понадобится именно такая сумма, защитники Алибасова готовы предоставить в ходе судебного разбирательства.

Еще 85 млн он требует как компенсацию морального вреда. Оранжево-желтая бутылка «Крота» слишком радостная и уместна скорей для этикетки лимонада, в исковом заявлении в качестве примера указан напиток «Миринда».

Иск был зарегистрирован в Пресненском суде Москвы 8 августа, интересы Алибасова представляет адвокат Андрей Комиссаров.

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Ранее Алибасов сообщал, что отказался от намерения подавать иск из-за того что это слишком хлопотно. В итоге заявление расписано на 150 страниц. www.fontanka.ru/2019/08/08/092/

Продюсер оказался в больнице после глотка очистителя 4 июня. Сообщалось, что он перепутал бутылку очистителя то ли с йогуртом, то ли с водой. Его подвело слабое зрение. Он полностью оправился и сообщал, что чувствует себя хорошо. В прессе появлялись предположения об инсценировке отравления.