Водоканал: Количество осадков выше нормы на 5 мм, проблем добавляет дорожный трафик

Основные проблемы с водоотведением возникли во Фрунзенском и Невском районах Петербурга вечером 8 августа. Местами выпали 12 мм осадков.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», при норме для этого времени года в 7,2 мм осадков в Купчино и Дыбенко выпало 12 и 10 мм соответственно, это максимум на вечер четверга. Проблемы для аварийных бригад, которых сейчас на улицах около тридцати, добавляет вечерний трафик. Воду взбалтывают колесами водители и она не уходит в ливневки равномерно, объясняют в Водоканале. Кроме того, из-за потока машин сотрудникам предприятия сложней добраться до некоторых люков.

Дождь тем временем стих. Нерасчетные ливни за вечер затопили не только улицы на юге и в центре Петербурга, но забрался дождь и в метро, торговые центры, и даже создал проблемы для Пулково.