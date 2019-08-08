За нецензурный лозунг со словом "Путин" активист получил 10 суток. Его поступок суд признал неуважением к обществу

Калининский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток активиста Дмитрия Гусева, который скандировал нецензурный лозунг со словом "Путин" на протестном митинге. Поведение активиста суд расценил как мелкое хулиганство – то есть поведение, выражающее "явное неуважение к обществу" (ч.1 ст. 20.1 КоАП), сообщил "Фонтанке" свидетель по делу Динар Идрисов.

Фамилию "Путин", сопровожденную непечатным словом, активист несколько раз прокричал со сцены во время акции солидарности петербуржцев с не допущенными до выборов в Мосгордуму жителями столицы, которая 3 августа прошла на площади Ленина. Полицейские мгновенно увели его с площади и увезли в отдел полиции, однако вскоре отпустили, даже не составив протокол о правонарушении. Полицейским Дмитрий Гусев написал объяснение о том, что человек, о котором он столь нелестно отозвался, – это не президент России, а предприниматель Игорь Путин, которого обвиняют в выводе денег в офшоры. Спустя три дня сотрудники правоохранительных органов пришли к активисту домой и снова забрали в отдел.

Митинг 3 августа прошел без масштабных задержаний: Дмитрий Гусев стал единственным активистом, которого забрали в отдел полиции. Еще одного участника акции вывели с площади за цензурный, но направленный против президента лозунг. Покинуть место проведения митинга полицейские попросили и нескольких молодых людей, которых оппозиция назвала провокаторами.