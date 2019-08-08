В Петербурге задержаны вечерние рейсы на Москву. На прибытие в Пулково - очередь в небе

Петербургский аэропорт «Пулково» нехотя отпускает самолеты на Москву. Статус задержанных имеют четыре рейса. Коррективы в расписание внесла непогода.

Как следует из онлайн-табло Пулково, вечером 8 августа невовремя вылетят самолеты компаний «Ай Флай», «Аэрофлот», «Пегас Флай» и S7. Их аэропорты назначения – Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Прибывают самолеты тоже вне графика. На данный момент задержаны рейсы из Дубая, Ульяновска, Иваново, Аликанте.

На Петербург вечером 8 августа обрушился ливень, в городе затапливает метро, торговые центры и проезды под мостами. В городе работают около тридцати бригад «Водоканала», но они бессильны против забитых колодцев и ливневок.

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности, Гидрометцентр дает тревожный прогноз.