В городе работают 8 аварийных бригад Водоканала. Затопило тоннель под мостом Александра Невского

Заявки от жителей Петербурга, которые мокнут под нерасчетным ливнем, отрабатывают восемь дежурных бригад ГУП «Водоканал», в основном они трудятся под мостами и виадуками.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, вечером 8 августа аварийщики вычерпывают воду на Бухарестской улице, Лиговском проспекте у Воздухоплавательной улицы и на Синопской набережной. В последнем случае, судя по сообщениям очевидцев, затопило тоннель. «Люди по встречке едут назад», – отмечают пользователи.

На предприятии отметили, что большинство сетей под мостами и тоннелями не входят в зону их обслуживания, но бригады все равно выезжают по заявкам.

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Отметим, когда Водоканал готовился к ливням 18 июля, то на его сайте сообщалось, что на подтопления готовы выезжать 17 бригад, еще 48 могли оперативно снять с плановых работ.

8 августа город начал погружаться в воду неожиданно, синоптики ничего, с чем не справилась бы канализация, не обещали, утверждает Водоканал. На этот раз тонут южные и центральные районы. Вода пробралась в метро, торговые центры и паркинги. О том, как мокнут горожане, читайте в трансляции «Фонтанки».