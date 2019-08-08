Десантура за проезд не платит. В Петербурге — новое избиение кондуктора из-за 40 рублей

В Петербурге ищут подгулявших десантников, после встречи с которыми кондуктор автобуса уехал в больницу с сотрясением. Голубые береты возмутились рабочей фразой «Передаем за проезд».

Как сообщили «Фонтанке» 8 августа в ГУ МВД Петербурга и области, полиция Калининского района проводит проверку после госпитализации 41-летнего кондуктора предприятия «Пассажиравтотранс». В Мариинскую больницу он попал с сотрясением и ушибом лба.

«По предварительной информации, около восьми часов вечера 2 августа 2019 года в рейсовый автобус, следовавший по улице Комсомола, зашли трое неизвестных граждан, и на просьбу об оплате проезда один из них ударил кондуктора, затем скрылся. Пострадавший после инцидента был отпущен из медучреждения в удовлетворительном состоянии», – уточнили в главке.

По данным «Фонтанки», кондуктор 106-го автобуса в своем объяснении указал, что трое мужчин были в голубых беретах и сильном алкогольном опьянении. Один из них ответил, что деньги передавать не будет, и после удара вышел из салона. Уголовное дело пока не возбуждено.

В конце июля пассажир троллейбуса Иннокентий Александров нанес сильный удар в лицо женщине-кондуктору и скрылся. Он не появлялся в полиции до тех пор, пока его не опознали читатели «Фонтанки». Уголовное дело возбуждено по 213-й статье УК «Хулиганство», прокуратура отпустила Александрова под подписку о невыезде.