На улицах Петербурга открыты люки. В городе восьмибалльные пробки

Поток автомобильного движения практически встал в южных и центральных районах Северной столицы вечером 8 августа. Автомобилистам мешает вода и открытые люки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к половине восьмого вечера пробки на дорогах достигли 8 баллов. «Красней» всего в квадрате с углами у станций метро «Волковская», «Московские ворота», «Технологический институт» и «Лиговский проспект».

Об открытых люках сообщают водители у дома 1Б на Бухарестской улице, откачивают воду у дома № 98 на Московском проспекте, сняли крышки с канализационного колодца у 116-го дома по Обводному каналу. «На пр. Космонавтов между СКК и "Радугой" выбило ливневые люки. Будьте осторожны, и спасибо тем, кто мигает аварийкой едущим сзади, обращая на это внимание», – пишут в соцсетях водители.

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Жалуются и жители ЖК «Ласточкино гнездо» – единственный проезд на территории по Русановской улице «и тот затопило».

Как сообщалось ранее, «Газель» застряла в воде на Лиговском проспекте, затопило паркинги и торговые центры в Невском районе, в том числе «поплыла» парковка в областной «Мега Дыбенко».

Дождь в Петербурге начался около шести часов вечера, на тот момент в Водоканале не ждали нерасчетных ливней.