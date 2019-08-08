На Лиговском «Газель» застряла в воде. Пассажирские автобусы — снова гондолы

Проезжую часть Лиговского проспекта затопило настолько, что по ней не может проехать грузовой транспорт, а легковые машины раскачивает волнами.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий, вечером 8 августа на Лиговском проспекте под железнодорожным мостом недалеко от Витебского он стал свидетелем мучений тентованной «Газели».

«Грузовик въехал в воду и по какой-то причине застрял намертво, – уточнил Дмитрий. – Может, колесо попало в открытый колодец. Спросил у водителя, он ответил: "Вряд ли". Но сам не знает причину».

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Читатель изрядно промочил ноги еще в маршрутке. Пол микроавтобуса залило водой.

Большие автобусы пока могут проезжать под мостом. Они нагоняют настолько мощную волну, что легковые машины раскачивает.

Ливень обрушился на Петербург вечером 8 августа. Водоканал сохранял олимпийское спокойствие, сообщая «Фонтанке», что нерасчетных осадков не ожидает. По всему городу жители фиксируют забитые канализационные колодцы, захлебывающиеся ливневки. Вода стоит в паркингах, торговых центрах и добралась до метрополитена.