На залитых дождем улицах у Мальцевского рынка подбили реанимацию, на Васильевском перевернули BMW

Дождь в Петербурге не только затопил улицы, метро и торговые центры, но и «налил» пробок на дороги – в городе 8 баллов. И, конечно, не обошлось без аварий.

В центре Петербурга, возле Мальцевского рынка, в ДТП попала машина реанимации, сообщил «Фонтанке» читатель Олег. По данным очевидцев, на перекрестке улицы Некрасова и Лиговского проспекта легковой автомобиль «Мерседес» врезался в автомобиль медиков.

На место прибыли ГИБДД и еще две реанимации – людей перекладывают в другую машину, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Анна. Движение на перекрестке сильно затруднено.

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А чуть ранее на Васильевском острове произошло ДТП с «перевертышем». По информации очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Кораблестроителей и Новосмоленской набережной столкнулись Nissan Murano и BMW. От удара последний опрокинулся набок.