Безудержная вода прорывается в здания. В Петербурге «тонут» торговые центры и паркинги

Ливень, которого не ждали в Водоканале, вечером 8 августа преодолевает пороги зданий, не найдя путь в канализацию.

Мокрые ковры и опасный шопинг демонстрируют посетители торгового центра «Радиус» на Волковском проспекте. «Всех впускают, но предупреждают – свет не отключён», – пишут в соцсетях горожане.

Потоком бьет вода с потолка паркинга на Варшавской улице, дом 6. Мокро и в «О'кее» рядом со станцией метро «Улица Дыбенко», на входе под решеткой бурлит.

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Путь по торговому комплексу «Невский» на проспекте Большевиков посетители также преодолевают вброд.

Ливень в городе начался около половины шестого вечера, сперва излишне мокро было только на улице Партизана Германа, а в Водоканале «Фонтанке» сообщили, что не ждут нерасчетных ливней. Однако практически сразу за этим комментарием соцсети и редакционная почта нашего издания начали наполняться фотографиями затопленных улиц и даже станций метро.