Москва готовится принять удар стихии следом за Петербургом. В столице объявлен «оранжевый» уровень опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. Об этом сообщается 8 августа вечером на сайте ведомства.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, с четверга на пятницу в столице пройдет сильный дождь, ожидается и ветер 20 – 25 м/с. Аккуратными москвичам советуют быть до вечера 9 августа.