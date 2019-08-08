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В Петербурге сегодня дожди. И это снова новость. «Фонтанка» ведет онлайн

Дождь в Петербурге перестает быть обыденным событием. Из-за бессилия ливневок типичное для города ненастье превращается в соревнование на самое лучшее фото в соцсетях.

В Петербурге сегодня дожди. И это снова новость. «Фонтанка» ведет онлайн

читатель "Фонтанки"

Стена воды накрыла город и кое-где уже есть подтопления. Присылайте в комментарии фото с буйством стихии - большие лужи, залитые тротуары и все, что впечатлило Вас за минувший "мокрый час".

 

 

  • «Под Володарским мостом сейчас так», - вместо тысячи слов шлет видео читатель «Фонтанки».

    читатель "Фонтанки"

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    Находящийся рядом горожанин отвечает сюжетом: «Около метро Ломоносовская тонет подвальная кафешка».

     

  • Где тонко, там и рвется. «Единственный проезд по мосту через реку Утка в ЖК "Ласточкино Гнездо" на Русановской и тот затопило», - пишут новоселы Уткиной заводи.

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  • Тем временем, за нами Москва. Силу петербургских дождей готовится испытать столица. «Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

  • «В Икее конкурс - дойди до тачки, не промочив ноги», - сообщают из района Дыбенко.

    "Мегаполис"

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  • Сообщения в соцсетях похожи на сводки с фронта. «Проспект Обуховской Обороны топит», «Улица Салова плывёт. Есть утонувшие машинки», «ТЦ Радиус на Волковской затопило...всех впускают но предупреждают свет не отключён! Не рискуйте!» - делятся информацией об опасных участках горожане.

    В Петербурге сегодня дожди. И это снова новость. «Фонтанка» ведет онлайн

  • Одна на всех неприятность проявляет в петербуржцах лучшее. «На пр. Космонавтов между СКК и Радугой выбило ливневые люки. Будьте осторожны, и спасибо тем, кто мигает аварийкой едущим сзади, обращая на это внимание», - предупреждает читатель телеграм-канала «Мегаполис».

  • Изрядно обмочив юго-запад, ливень стал подбираться к центру Петербурга. Серьезные лужи образовались возле станции метро «Технологический институт», не проехать перекресток Лиговского и  Витебского проспектов со стороны центра.

    В Петербурге сегодня дожди. И это снова новость. «Фонтанка» ведет онлайн

    Плывет улица Пинегина, «переплывать можно» площадь Тургенева, «жесть» на улице Фрунзе. Ненормативно мокро на Благодатной.

  • По сообщениям очевидцев, дождь в Петербурге начался примерно в 16.40 четверга 7 августа. Через час стало известно о первой жертве стихии. Вода окружила гипермаркет «О'кей» на улице Партизана Германа.

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