В Петербурге сегодня дожди. И это снова новость. «Фонтанка» ведет онлайн

Дождь в Петербурге перестает быть обыденным событием. Из-за бессилия ливневок типичное для города ненастье превращается в соревнование на самое лучшее фото в соцсетях.

Стена воды накрыла город и кое-где уже есть подтопления. Присылайте в комментарии фото с буйством стихии - большие лужи, залитые тротуары и все, что впечатлило Вас за минувший "мокрый час".

08 августа, 19:48 «Под Володарским мостом сейчас так», - вместо тысячи слов шлет видео читатель «Фонтанки». читатель "Фонтанки"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Находящийся рядом горожанин отвечает сюжетом: «Около метро Ломоносовская тонет подвальная кафешка».

08 августа, 19:45 Где тонко, там и рвется. «Единственный проезд по мосту через реку Утка в ЖК "Ласточкино Гнездо" на Русановской и тот затопило», - пишут новоселы Уткиной заводи. Смотреть в новом окне "Фонтанка.ру"

08 августа, 19:40 Тем временем, за нами Москва. Силу петербургских дождей готовится испытать столица. «Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

08 августа, 19:38 «В Икее конкурс - дойди до тачки, не промочив ноги», - сообщают из района Дыбенко. "Мегаполис"

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08 августа, 19:30 Сообщения в соцсетях похожи на сводки с фронта. «Проспект Обуховской Обороны топит», «Улица Салова плывёт. Есть утонувшие машинки», «ТЦ Радиус на Волковской затопило...всех впускают но предупреждают свет не отключён! Не рискуйте!» - делятся информацией об опасных участках горожане.





08 августа, 19:29 Одна на всех неприятность проявляет в петербуржцах лучшее. «На пр. Космонавтов между СКК и Радугой выбило ливневые люки. Будьте осторожны, и спасибо тем, кто мигает аварийкой едущим сзади, обращая на это внимание», - предупреждает читатель телеграм-канала «Мегаполис».

08 августа, 19:26 Изрядно обмочив юго-запад, ливень стал подбираться к центру Петербурга. Серьезные лужи образовались возле станции метро «Технологический институт», не проехать перекресток Лиговского и Витебского проспектов со стороны центра.





Плывет улица Пинегина, «переплывать можно» площадь Тургенева, «жесть» на улице Фрунзе. Ненормативно мокро на Благодатной.