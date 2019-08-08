Петербург снова затопило. Вода забралась в метро и создает пробки на дорогах

Проливной дождь в центральных и южных районах Петербурга топит не только тротуары и перекрестки вечером 8 августа. В вестибюле станции метро «Автово» лужи.

Фотографиями и видео подтопленного города читатели «Фонтанки» закидывают редакционную почту и соцсети. Серьезные лужи образовались возле станции метро «Технологический институт», не проехать перекресток Лиговского и Витебского проспектов со стороны центра. «"Газель" застряла, все стоят», – пишут очевидцы.

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Плывет улица Пинегина, «переплывать можно» площадь Тургенева, «жесть» на улице Фрунзе. Ненормативно мокро на Благодатной.

Массы воды с трудом проникают в ливневые канализации, но без проблем — в вестибюли станций метро. Капает с потолка в «Автово», под ногами пассажиров серьезная лужа. В метрополитене нашему изданию сообщили, что пока подземка работает в штатном режиме, а подтопления во время сильных ливней не редкость для неглубоких станций.