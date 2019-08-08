Сколько проедают Кресты? Во что обходится крупнейшая тюрьма Европы

Непричастность начальника Крестов к созданию пресс-хат ФСИН объяснила размером изолятора и «колоссальными задачами» по его управлению. Учреждение работает вполсилы, но расходы на содержание превышают полмиллиарда рублей в год. И будут расти.

kresty-sizo.ru

Петербургский изолятор «Кресты» привлек внимание Кремля и Генпрокуратуры избиением арестанта. ФСИН в лице замдиректора Валерия Максименко фактически признала существование пресс-хат и массу внутренних нарушений персоналом СИЗО. О невозможности управлять огромным количеством собранного в одном месте народа российские власти были предупреждены еще девять лет назад. Опасения изолятор оправдал – он громоздок и затратен.

О возможной причастности начальника Крестов Владимира Ивлева к созданию специализированных камер по перевоспитанию арестантов заявил основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко вступился за младшего коллегу, посчитав, что тот мог и не знать о том, чем занимаются его подчиненные, так как управление огромным комплексом занимает много времени.

«Руководитель Крестов – новый человек. Ему трудно предъявить претензии. Не думаю, что он был в курсе ситуации. Я с ним беседовал, он абсолютно адекватный человек с хорошей подготовкой. У него глаза горели, когда он пришел в начале года. Он живет этой работой», – цитировали Максименко СМИ. И подчеркнул: у начальника СИЗО – огромный объем работы и колоссальные задачи.

Кресты – крупнейший тюремный комплекс Европы. Он представляет собой два крестообразных восьмиэтажных здания. Архитектурный выбор объясняли заботой о заключенных – солнечные лучи в течение светового дня пробираются в каждую камеру. О размерах хозяйства можно судить хотя бы по количеству требуемых эвакуационных знаков. Недавно Кресты объявили ауакцион на поставку 2212 табличек, указывающих направление к эваковыходу.

Реклама



В начале стройки ФСИН выслушала рекомендации европейских коллег, выяснила «Фонтанка». Делегация во главе с предыдущим директором федеральной службы Александром Реймером в декабре 2010 года ездила в Голландию, рассказал один из участников.

«В центре Амстердама с 1970-х годов стоял тюремный комплекс Bijlmerbajes из шести 14-этажных корпусов, – вспоминает он. – Голландцы, услышав о проекте Крестов, пытались нас переубедить своим опытом. Если коротко: ни в коем случае не стройте высокоэтажную тюрьму».

Европейцы пришли к выводу, что при заполняемости свыше тысячи человек пенитенциарное учреждение становится трудноуправляемым, каким бы многочисленным ни был персонал. А логистические проблемы начинаются в зданиях с этажностью более трех.

При презентации проекта Крестов ФСИН гордилась современными лифтами с отдельными капсулами для конвоиров и заключенных.

«Голландцы отговаривали, в том числе, из-за лифтов. Они постоянно ломаются, – говорит участник тогдашней делегации. – Технологически трехэтажные тюрьмы удобнее и дешевле. Все передвижения осуществляются по лестничным маршам».

Свою высотную тюрьму Амстердам закрыл в 2016 году и снес. Вместо нее построили малоэтажный комплекс. Перед сдачей в эксплуатацию пригласили судей, прокуроров, адвокатов пожить в камерах на правах реальных заключенных. Через три недели составили список претензий, недочетов и замечаний, и еще полгода комплекс достраивали.

Реклама





По данным «Фонтанки», Кресты образца августа 2019 года представляют нарисованную голландцами картину. Лифты в изоляторе не работают. Все передвижения – по лестницам, которые по каким-то причинам были спроектированы очень крутыми. По ним несколько раз в день хозобслуга разносит еду в тяжелых бидонах.

По подсчетам «Фонтанки», расходы на содержание Крестов в настоящее время превышают 500 млн рублей в год. При работе на полную мощность они выйдут за 1 млрд.

Постановлением правительства утверждены минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения содержащихся в СИЗО. Мужчинам положены по 500 граммов хлеба и картофеля, четверть кило овощей, 100 граммов мяса, по 30 граммов курятины и рыбы, полстакана молока, шесть чайных ложек сахара, грамм чая, немного киселя, по мелочи – лаврушка, горчичный порошок, томатная паста. Мылом, зубной пастой, бритвенными принадлежностями, туалетной бумагой, постельным бельем они тоже обеспечены.

Нормативное финансирование подследственных и осужденных законом не предусмотрено, есть только нормы питания и быта. В 2018 году замдиректора ФСИН Максименко оценивал годовое содержание человека в колонии в 57 тысяч рублей. Это соотносится со статистикой европейских общественных институтов, которые посчитали – ежедневно на содержание заключенного в России идет 2,2 евро (160 рублей).

Сейчас второй корпус Крестов фактически не работает. Контингент составляет 2300-2400 человек, отряд хозяйственной обслуги (из осужденных) – 220. Их содержание в целом может обходиться в сумму около 200 млн рублей. Более 150 млн рублей – питание и бытовые принадлежности. Питьевая вода идет отдельной расходной статьей – 43 млн рублей в год, следует из данных сайта госзакупок.

Около 300 млн рублей составляет ежегодный зарплатный фонд сотрудников, работающих в Крестах. Фактическая штатная численность на сегодняшний день – 570 человек. Младший начальствующий состав получает около 35 тысяч рублей в месяц, офицерский – 50 тысяч.

При полной загрузке Крестов расходы на содержание арестованных и хозобслуги составят 250 млн рублей, а зарплатный фонд сотрудников превысит 500 млн в год.

В 100 млн рублей в настоящее время обходится отопление и снабжение горячей водой незаполненных Крестов. Контракт регионального УФСИН заключен с ГУП «ТЭК СПб».

Еще 50 миллионов СИЗО тратит на водоснабжение и водоотведение. Контракты заключены с «Водоканалом». Доля Крестов в общегородском потреблении холодной воды на данный момент составляет 0,04 %. Возможно, она еще увеличится с ростом контингента. По объемам подачи воды СИЗО может сравниться с элитным коттеджным поселком на 20 трехэтажных особняков.

Водопотребление обходится Крестам дороже, чем горожанам. За кубометр ФСИН платит 34,37 рубля, физлица – 31,58.

Из документации следует, что Кресты сбрасывают 1800 тонн сточных вод в сутки на очистные сооружения поверхностного стока в Колпино. Предприятие недавно отмечало «моральную и техническую усталость» сооружений, работающих с 1992-го. Комплексная реконструкция запланирована на ближайшие годы.

Сам СИЗО, в основном, тратится на электроэнергию, газ, вывоз мусора и запчасти для автомобилей. В 2018 году портфель контрактов составил 12 млн рублей. Основные – с Петербургской сбытовой компанией на 5 млн рублей и «Газпром межрегионгазом Санкт-Петербург» на 4,8 млн.

Вывоз мусора обходится почти в 1 млн рублей. Кресты в год производят примерно 1200 кубометров твердых бытовых отходов. Этот объем характерен для благоустроенного жилого дома на 800-1100 человек.

Амортизационные расходы подсчитать невозможно. Реестр контрактов ФСИН дает понять, что Кресты, заработавшие с начала 2018 года, уже приходится чинить. Об этом свидетельствуют объявленные конкурсы на «восстановление систем отопления и дождевой канализации» и «приведение в работоспособное состояние противопожарной системы».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»