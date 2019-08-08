«Прощай легенда!» Как футбольный бог Зе Болотный покинул «Зенит»

«Ушла эпоха», «Зенит не будет прежним», «Великий» – Антон Заболотный стал 13-м игроком, ушедшим из «Зенита» этим летом, но ни о ком другом болельщики не высказали столько теплых слов. «Фонтанка» рассказывает, как нападающий с 4 голами в 44 матчах стал легендой.

скриншот сайта zenit.ru/Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий Антон Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года. И хотя во многом благодаря ему команда из Ленобласти по итогам сезона 2016/17 вышла в ФНЛ (16 голов в 32 матчах), это был ничем не примечательный трансфер. Возглавлявший тогда «Зенит» Роберто Манчини говорил, что это усиление скамейки. По неофициальным данным, «Тосно» таким образом расплатился по долгам перед «Зенитом» за аренду «Петровского». Кто бы мог представить тогда, чем все это обернется.

Едва команда вышла из зимнего отпуска, Манчини отправил Артема Дзюбу в дубль, а позже и вовсе отдал в аренду в тульский «Арсенал». Заболотный на какое-то время стал практически основным нападающим «Зенита». Не хватало только голов. Однако это не помешало Станиславу Черчесову вызвать Антона в сборную России. Но и там форварду отличиться не удалось. После поражения от «Краснодара» у Манчини кончилось терпение.

«Заболотный играет на очень низком уровне. Мы создаем моменты, но завершения у нас нет», – заявил итальянец, но продолжил выпускать Антона с первых минут: из-за травмы Александра Кокорина других вариантов не было.

Прорыв случился в 14 матче форварда за «Зенит». Заболотный забил «СКА-Хабаровск» с метра в пустые ворота в последнем матче сезона, который уже ничего не решал. Однако нападающий отметил это событие максимально феерично:

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– Показалось, что навернулись слезы у вас после гола? – Спросили журналисты у нападающего после матча.

– Было чуть-чуть, – повелся на откровенный стёб Антон.

Этот момент можно считать рождением гения или, как его еще окрестили, Зе Болотного. Особую роль в этом сыграл популярный паблик ВГИК, у которого почти 160 тысяч подписчиков «ВКонтакте». Когда «Зенит» открыл голосование на лучший гол сезона 2017/18, администраторы сообщества организовали флешмоб.

В результате, гол Заболотного был признан лучшим. Впоследствии таким же образом Антон станет автором лучшего гола первой половины сезона 2018/19.

– Мне приятно было победить в этом голосовании, – комментировал вполне серьезно Заболотный свой успех. – Может, кто-то голосовал в шутку, но что в итоге останется в истории? Антон Заболотный – автор лучшего гола «Зенита»? Вот и все. Голы были далеко не самыми красивыми? Посмотрите на это с другой стороны. Без того гола в ворота «Мольде» мы бы вышли в групповой этап Лиги Европы? Мы этого не узнаем, но гол случился, и мы прошли дальше.

Перед ним преклонялся даже победитель испанцев Артем Дзюба.

Но самая вирусная история случилась с Заболотным на одной из тренировок «Зенита», когда футболист врезался в манекен. Что характерно, клуб опубликовал видео в своих соцсетях.

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«Заба — футбольный бог!» — написал в комментариях полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

И хотя сам Заболотный неоднократно говорил, что адекватно относится к шуткам в свой адрес, эта история, по информации «Фонтанки», его задела. Более того, он даже просил пресс-службу клуба воздействовать на паблик «ВГИК», чтобы прекратить издевательства над ним. При этом на тот факт, что соцсети «Зенита» сами активно поддерживали большинство мемов о нем, Антон видимо, не обращал внимания.

Один из самых эпичных моментов произошел в Пулково после возвращения с матча против «Ахмата». Во время празднования чемпионства в аэропорту перед тысячами болельщиков команда стала скандировать фамилию Заболотного. Тут к троллингу присоединились даже официальные соцсети Российской премьер-лиги.

Хотя именно в этом случае подобные почести были оправданы: Заболотный в матче против «Ахмата» отдал голевой пас, благодаря которому команда сравняла счет и увезла из Грозного одно очко. Именно это очко, как потом оказалось, и дало петербуржцам досрочное чемпионство.

Однако сегодня эта сказочная история закончилась. «Один из самых известных футболистов страны», – написал «Зенит» о Заболотном на прощание. Лучше и не скажешь.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»